«Лейкерс» хотели заполучить Джимми Батлера сразу после Энтони Дэвиса
«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривали возможность подписания атакующего защитника Джимми Батлера в качестве неограниченного свободного агента летом 2019 года после обмена Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Cluth Points.
Однако у «Лейкерс» даже не вышло провести встречу с Батлером, который подписал контракт с «Майами Хит» после сделки по схеме «сайн-энд-трейд» с участием «Филадельфии Сиксерс». «Лейкерс» пытались заполучить Кавая Леонарда и заняли выжидательную позицию на старте рынка свободных агентов НБА 2019 года. Леонард решил перейти в «Клипперс», где к нему позже присоединился выменянный из «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж.
«Майами» встретится с «Лейкерс» в финальной серии НБА сезона-2019/2020.
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