Гомельский оценил «Анадолу Эфес» перед стартом сезона Евролиги

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о сильных сторонах «Анадолу Эфеса» перед стартом сезона в Евролиги и матчем с «Зенитом».

«Два последних сезона Евролиги „Эфес“ отыграл очень стабильно и на высоком качественном уровне. Команда тренера Эргина Атамана сохранила весь состав. На задней линии есть очень эффективное сочетание Василье Мичича и Шейна Ларкина.

Причём Ларкин выступает в роли ярковыраженного атакующего защитника. В ротации участвует и игрок сборной Франции Родриг Бьёбуа, чьё амплуа я бы определил, как комбогард. А Догюш Балбай — этакий бульдог в обороне и имеет очень стабильный дальний бросок. На позиции лёгкого форварда сразу два опаснейших игрока — Джеймс Андерсен и Крунослав Симон. И не могу определить, кто из них лучше. Хотя Симон явно хитрее.

Мощных форвардов тоже двое — Крис Синглтон и Адриен Морман. Здесь полезнее Синглтон, хотя Морман тоже не подарок для соперника. На позиции центра в старте выходит опытный Брайант Данстон. Он цементирует защиту и обеспечивает подбор. Меняет его супервысокий Тибор Пляйсс. У этого немца хороший средний бросок, но слабые ноги. Так что в защите он малоподвижен. Как видите, я перечислил 11 игроков. Глубина состава очень качественная.



«Эфес» и в защите играет агрессивно и жёстко, и в атаке владеет всем арсеналом средств. Так что «Зениту» предстоит очень нелёгкий матч. А «Синан Эрдем Арена» является оной из самых негостеприимных баскетбольных дворцов Европы", — написал Гомельский на своём сайте.