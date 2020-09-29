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Вассилис Спанулис назвал трёх игроков ЦСКА как лучших легионеров, с которыми он играл

Вассилис Спанулис назвал трёх игроков ЦСКА как лучших легионеров, с которыми он играл
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий греческого «Олимпиакоса» Вассилис Спанулис ответил на вопрос, кого из легионеров, с которыми ему когда-либо доводилось играть вместе, он считает лучшими. В итоге в список, составленный защитником, попали три игрока, в разное время выступавшие за московский ЦСКА.

«Кайл Хайнс, Эйси Лоу, Майк Батист, Никола Пекович, Никола Милутинов, Брайант Данстон и Отелло Хантер», — перечислил лучших легионеров Спанулис, его слова приводит Eurohoops.

Вассилис также ответил на вопрос, какие цели он ставит перед собой в свои 38 лет.

«Быть в наилучшей возможной форме, иметь возможность соревноваться с лучшими в Евролиге в этом сезоне, помочь команде вернуться к успеху и в какой-то момент, когда я покину её, оставить его на высоком уровне», — добавил разыгрывающий.

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