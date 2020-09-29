Кавай Леонард и Пол Джордж спровоцировали беспорядок в раздевалке «Клипперс»

Форварды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж спровоцировали беспорядок в раздевалке команды из-за отсутствия авторитета и лидерских качеств, сообщает обозреватель Райан Русилло на своей странице в «Твиттере».

«Это удивило Дока Риверса. Мне сказали, Риверс думал, что всё в порядке. Но эта раздевалка была ещё большим беспорядком, чем мы думали. Каваю Леонарду никогда не приходилось быть главным лидером, а Пол Джордж не пользуется уважением своих товарищей по команде», — отметил Руссилло.

«Клипперс» завершили выступление в сезоне НБА поражением от «Денвер Наггетс» (3-4) в серии второго раунда плей-офф Западной конференции, растеряв преимущество 3-1. Клуб намерен сохранить Джорджа и Леонарда в составе на следующий сезон, но решил расстаться с главным тренером Риверсом.