Кавай Леонард и Пол Джордж спровоцировали беспорядок в раздевалке «Клипперс»

Форварды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж спровоцировали беспорядок в раздевалке команды из-за отсутствия авторитета и лидерских качеств, сообщает обозреватель Райан Русилло на своей странице в «Твиттере».
«Это удивило Дока Риверса. Мне сказали, Риверс думал, что всё в порядке. Но эта раздевалка была ещё большим беспорядком, чем мы думали. Каваю Леонарду никогда не приходилось быть главным лидером, а Пол Джордж не пользуется уважением своих товарищей по команде», — отметил Руссилло.
«Клипперс» завершили выступление в сезоне НБА поражением от «Денвер Наггетс» (3-4) в серии второго раунда плей-офф Западной конференции, растеряв преимущество 3-1. Клуб намерен сохранить Джорджа и Леонарда в составе на следующий сезон, но решил расстаться с главным тренером Риверсом.
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