Лиллард: смотрю на Карри, Уэстбрука, Пола и не считаю их лучше себя

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард не считает, что уступает в уровне таланта другим именитым представителям своей позиции в НБА Стефену Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Расселлу Уэстбруку («Хьюстон Рокетс») и Крису Полу («Оклахома-Сити Тандер»).

«Я смотрю на Стефена Карри, Расселла Уэстбрука и Криса Пола и не считаю их лучше себя. Иногда я вижу, как люди говорят от моего имени: «Он отличный игрок, но...» Но что?» — приводит слова Лилларда Fadeaway World.

«Портленд» завершил выступление в сезоне-2019/2020 поражением от «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф Западной конференции. Лиллард был признан самым ценным игроком (MVP) сыгранной части регулярного чемпионата в «пузыре» НБА в Орландо.