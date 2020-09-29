Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Лиллард: смотрю на Карри, Уэстбрука, Пола и не считаю их лучше себя

Лиллард: смотрю на Карри, Уэстбрука, Пола и не считаю их лучше себя
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард не считает, что уступает в уровне таланта другим именитым представителям своей позиции в НБА Стефену Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Расселлу Уэстбруку («Хьюстон Рокетс») и Крису Полу («Оклахома-Сити Тандер»).

«Я смотрю на Стефена Карри, Расселла Уэстбрука и Криса Пола и не считаю их лучше себя. Иногда я вижу, как люди говорят от моего имени: «Он отличный игрок, но...» Но что?» — приводит слова Лилларда Fadeaway World.

«Портленд» завершил выступление в сезоне-2019/2020 поражением от «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф Западной конференции. Лиллард был признан самым ценным игроком (MVP) сыгранной части регулярного чемпионата в «пузыре» НБА в Орландо.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020