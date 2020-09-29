Джей Джей Редик объяснил, почему «Майами» обыграет «Лейкерс» в финале НБА

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик считает, что «Майами Хит» воспользуется статусом андердога и обыграет «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале НБА сезона-2019/2020, как это сделали «Детройт Пистонс» в 2004 году.

«Победа «Хит» подтвердит всё, из-за чего я верю в баскетбол. Я считаю, что они действительно могут бросить вызов «Лейкерс». Эта команда может выиграть так же, как «Детройт Пистонс» в 2004 году. «Майами» очень напоминает мне их», — сказал Редик в своём подкасте.

Ранее на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.



В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета – 125:113 — и вышли в финал НБА, одержав победу в серии со счётом 4-2.