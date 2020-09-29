Назван игрок, который стоил Доку Риверсу работы в «Клипперс»

Одной из основных причин увольнения Дока Риверса с поста главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» стала ставка на тяжёлого форварда Монтреза Харрелла в серии второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс», сообщает The Athletic.
Риверс очень настаивал на том, чтобы заиграть Монтреза Харрелла вместо Ивицы Зубаца в серии с «Наггетс», несмотря на то что первый был очень плох на паркете. Зубац выглядел намного эффективнее, когда играл в пятерке с Каваем Леонардом и Полом Джорджем, а также успешно противостоял центровому «Денвера» Николе Йокичу.
У «Клипперс» был низкий чистый рейтинг -11,6 с Харреллом на паркете, который падал до -30,1, когда он делил площадку с Леонардом и Джорджем. У Зубаца соответствующие показатели равны +17,7 и +11,1 ( в пятерке с Леонардом и Джорджем). При этом Риверс всё равно упорно выпускал Харрелла, несмотря на его общую неэффективность.
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