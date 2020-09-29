Коби Брайант и Леброн Джеймс заметно превзошли Майкла Джордана в опросе молодёжи США

Аналитическая компания Morning Consult провела опрос среди молодых людей в возрасте от 13 до 23 лет (так назаваемое поколение Z), чтобы узнать их предпочтения в баскетболе и других видах спорта.
53% опрошенных заявили, что проявляют интерес к спорту. 47% представителей поколения Z назвали НБА любимой спортивной лигой.
Самой высокой популярностью у молодых участников опроса среди спортивных персон пользуется легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант (11%), на втором месте ныне выступающий за «Лейкерс» форвард Леброн Джеймс (10%). В топ-10 также вошли заметно уступившие Брайанту и Джеймсу разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (3,9%), шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан (3,7%) и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден (1,2%).
- 29 сентября 2020
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