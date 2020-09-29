Кавай Леонард и Пол Джордж высказывали мнение об увольнении Дока Риверса

Лидеры «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж общались с руководством клуба перед тем, как было принято решение об увольнении с поста главного тренера Дока Риверса, утверждает Clutch Points. По данным источника, владелец клуба Стив Баллмер пообщался с ключевыми игроками, в число которых входят Леонард и Джордж.
В итоге, по всей видимости, лидеры «Клипперс» не встали на защиту Риверса. По крайней мере, их мнение не помогло специалисту сохранить работу. В итоге решение об увольнении тренера принял Баллмер.
«Клипперс» дошли до полуфинала Западной конференции НБА. Там клуб из Калифорнии вёл в серии с «Денвер Наггетс» — 3-1, но в итоге умудрился уступить по итогам семи матчей. Инсайдер Шамс Чарания утверждал, что некоторые игроки во время серии с «Наггетс» ставили под сомнение решения Риверса.
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