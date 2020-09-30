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В «Миннесоте» отреагировали на арест игрока за хранение марихуаны и краденого оружия

В «Миннесоте» отреагировали на арест игрока за хранение марихуаны и краденого оружия
Баскетбол / НБА 0

Президент по баскетбольным операциям «Миннесота Тимбервулвз» Герссон Росас высказался об инциденте с атакующим защитником команды Маликом Бизли, который ранее был арестован за хранение марихуаны и краденого оружия, но позже был выпущен на свободу.

«Малик — наша семья. Мы говорили о семье. В семье говорят не только тогда, когда легко или хорошо, но и когда всё сложно. Не думаю, что кто-то хочет пережить то, что здесь произошло. Мы позволяем судебному процессу идти своим чередом», — приводит слова Россаса Cluth Points.

В ближайшее межсезонье Малик Бизли должен стать ограниченно свободным агентом. Инсайдеры сообщали, что «Миннесота Тимбервулвз» планирует подписать повторное соглашение с баскетболистом.

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