Леброн Джеймс лаконично прокомментировал скандальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал не голосовать за президента США Дональда Трампа после скандальных дебатов с его конкурентом на выборах Джо Байденом.

«Пожалуйста, голосуйте», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере» после дебатов Трампа и Байдена.

Многим игрокам НБА не понравилось поведение Трампа из-за постоянных попыток действующего президента США прервать или перекричать оппонента и ведущего. Модератор дебатов ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес в течение всего эфира пытался перевести дискуссию в нормальный диалог. Байден во время выделенных ему минут обратился к оппоненту и сказал: «Может, ты заткнёшься?» Позже, когда ситуация с перебиванием Трампа повторилась, Байден сказал: «Трудно и слово сказать, когда рядом стоит клоун».