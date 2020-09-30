Леброн Джеймс лаконично прокомментировал скандальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал не голосовать за президента США Дональда Трампа после скандальных дебатов с его конкурентом на выборах Джо Байденом.
«Пожалуйста, голосуйте», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере» после дебатов Трампа и Байдена.
Многим игрокам НБА не понравилось поведение Трампа из-за постоянных попыток действующего президента США прервать или перекричать оппонента и ведущего. Модератор дебатов ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес в течение всего эфира пытался перевести дискуссию в нормальный диалог. Байден во время выделенных ему минут обратился к оппоненту и сказал: «Может, ты заткнёшься?» Позже, когда ситуация с перебиванием Трампа повторилась, Байден сказал: «Трудно и слово сказать, когда рядом стоит клоун».
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