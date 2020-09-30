«Боже правый». Джордан, Лав и другие игроки НБА отреагировали на дебаты Трампа и Байдена

Многим игрокам НБА не понравилось поведение Дональда Трампа на дебатах с Джо Байденом из-за постоянных попыток действующего президента США прервать или перекричать оппонента и ведущего. Модератор дебатов ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес в течение всего эфира пытался перевести дискуссию в нормальный диалог. Байден во время выделенных ему минут обратился к оппоненту и сказал: «Может, ты заткнешься?» Позже, когда ситуация с перебиванием Трампа повторилась, Байден сказал: «Трудно и слово сказать, когда рядом стоит клоун».

«Шутки в сторону. Пожалуйста, регистрируйтесь и идите голосовать», — написал баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Эрик Паскалл в «Твиттере».

«Пожалуйста, голосуйте», — отметил атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл.

«Я действительно подумывал о переезде своей семьи в Новую Зеландию, когда Трамп устроил футбол на президентских дебатах… Думаю, мне надо собирать вещи! Боже правый. Как жить дальше», — написал экс-игрок НБА Кендрик Перкинс.

«Трамп не может быть таким инфантильным в 74 года», — заявил защитник «Портленда» Анферни Саймонс.

«Я убеждён, что мы живём в каком-то мире-симуляции», — написал центровой «Юты Джаз» Руди Гобер.

«Мне нравится эта стратегия — всегда перекрикивать Байдена и Криса Уоллеса», — отметил центровой «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав.

«Эта хрень выглядит так, будто мы с братьями спорим о том, кто должен сидеть на переднем сиденье, когда мы были детьми», — заявил центровой «Бруклин Нетс» Деандре Джордан.

«Отправьте Крису Уоллесу столько бутылок вина, сколько он сможет выпить (если он выпьет) после всего этого! Запишите на мой счёт! Спасибо Крису за то, что он был взрослым!» — написал разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури.