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Стефен Карри отреагировал на дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Стефен Карри отреагировал на дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о предвыборных дебатах действующего президента США республиканца Дональда Трампа и кандидата на этот пост Джо Байдена от демократической партии.

Дебаты прошли в скандальном ключе, со взаимными оскорблениями, а Карри возмутил уклончивый ответ Трампа на вопрос о расизме. Когда модератор дебатов предложил президенту заявить о том, что он не имеет отношения к расистам, он сказал, что всё насилие в США исходит «с левого фланга» и добавил «гордые парни (название крайней правой группировки в США — »Чемпионат"), отойдите и ждите".

«Отойдите в сторону и ждите???? Нет вопросов, ваша честь», — написал Карри в «Твиттере».

Темнокожие игроки НБА уже неоднократно обвиняли Трампа в расистских взглядах.

«Боже правый». Джордан, Лав и другие игроки НБА отреагировали на дебаты Трампа и Байдена
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