Дрэймонд Грин высказался о работе с Чарльзом Баркли, который хотел «набить ему морду»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о работе на теливидении с легендой НБА Чарльзом Баркли.

«Чак работает в телевизионном бизнесе уже 20 лет. Каждый раз, когда кто-то так долго занимается одним конкретным делом, он обычно довольно хорош в нём. Чак действительно хорош. Я думаю, что когда мы находимся в студии, обычно бывает несколько разногласий, и это нормально. Наши мнения не всегда совпадают. Баркли — удивительный человек и потрясающий талант, когда дело касается телевидения. Я его уважаю», — приводит слова Грина Clutch Points.

Грин и Баркли ранее обменивались резкими высказываниями в адрес друг друга. В 2018 году Баркли заявил, что хочет «набить морду» Грину.