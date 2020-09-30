Андрей Ведищев: амбиции «Локо» всегда были высокими, снижать требования здесь не принято

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о старте команды в Еврокубке. 30 сентября «Локомотив-Кубань» примет бельгийский «Антверпен».
«Локомотив-Кубань» сегодня начинает выступление в Еврокубке. Ещё свежо в памяти еврокубковое выступление клуба в прошлом розыгрыше турнира, когда команда не смогла преодолеть первый групповой этап. Противники были сильными, большинство матчей команда проиграла в концовке, и вылет на ранней стадии сильно ударил по нашему самолюбию. Мы практически сохранили состав, и команда полна решимости доказать, что прошлогодний результат не более чем стечение обстоятельств. Амбиции «Локо» всегда были высокими, снижать требования и к команде в целом, и к каждому игроку в отдельности здесь не принято. При поддержке наших болельщиков мы будем играть на победу в каждом матче".
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