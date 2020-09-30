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Тренер Кавая: «Клипперс» надо было подписать Ховарда, а не этого двойного агента Харрелла

Тренер Кавая: «Клипперс» надо было подписать Ховарда, а не этого двойного агента Харрелла
Баскетбол / НБА 0

Клинт Паркс, тренер лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, посетовал на действия менеджмента клуба. По его мнению, вместо Монтрезла Харрелла надо было подписать Дуайта Ховарда, который в настоящее время выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Уверен, «Клипперс» хотели бы, чтобы за них выступал Дуайт», — написал один из болельщиков.

«Да, им надо было подписать его, а не этого двойного агента Харрелла», — написал Паркс в своём «твиттере».

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» после перехода Леонарда из «Торонто Рэпторс» в межсезонье-2019 в статусе самого ценного игрока финальной серии стали считать одним из главных фаворитов НБА, однако клуб не смог выйти в финал Западной конференции, проиграв серию «Денвер Наггетс» со счётом 3-4.

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