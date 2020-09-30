Тренер Кавая: «Клипперс» надо было подписать Ховарда, а не этого двойного агента Харрелла
Клинт Паркс, тренер лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, посетовал на действия менеджмента клуба. По его мнению, вместо Монтрезла Харрелла надо было подписать Дуайта Ховарда, который в настоящее время выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Уверен, «Клипперс» хотели бы, чтобы за них выступал Дуайт», — написал один из болельщиков.
«Да, им надо было подписать его, а не этого двойного агента Харрелла», — написал Паркс в своём «твиттере».
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» после перехода Леонарда из «Торонто Рэпторс» в межсезонье-2019 в статусе самого ценного игрока финальной серии стали считать одним из главных фаворитов НБА, однако клуб не смог выйти в финал Западной конференции, проиграв серию «Денвер Наггетс» со счётом 3-4.
- 30 сентября 2020
-
15:07
-
13:25
-
13:19
-
12:36
-
12:10
-
11:13
-
11:12
-
11:10
-
10:04
-
09:12
-
09:04
-
08:53
-
08:51
-
08:43
-
08:43
-
08:33
-
08:30
-
08:06
-
08:00
-
00:29
- 29 сентября 2020
-
22:52
-
22:01
-
21:46
-
21:28
-
20:45
-
19:43
-
19:30
-
19:24
-
18:50
-
17:36
-
16:35
-
16:13
-
16:04
-
15:55
-
14:32
Партнерский контент