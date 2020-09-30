Михаил Кулагин объяснил, почему покинул ЦСКА

Защитник красноярского «Енисея» Михаил Кулагин объяснил, почему принял решение покинуть ЦСКА.
«К сожалению, в ЦСКА я не получал столько игрового времени, сколько мне хотелось бы. Поэтому по окончании предыдущего сезона пообщался с руководством клуба и с главным тренером, и мы приняли решение, что для меня будет лучше продолжить карьеру в клубе, где я получу больше игрового времени. Мы с Драженом Анзуловичем поняли друг друга, нашли общий язык. Я надеюсь, что у нас будет плодотворное сотрудничество и мы добьёмся новых высот», — рассказал Кулагин в интервью тележурналу «Вид сверху».
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Кулагин принял участие в 9 матчах ЦСКА. Его средняя статистика составила 2,6 очка, 1,6 передачи и 0,6 подбора. Он выступал за красно-синих с 2015 года, став двукратным чемпионом Евролиги. В августе 2020-го защитник подписал контракт с «Енисеем».
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