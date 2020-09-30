Покинувший «Зенит» Густаво Айон определился с новым клубом

Бывший центровой санкт-петербургского «Зенита» Густаво Айон подписал контракт с мексиканским клубом «Астрос де Халиско», командой, которая второй сезон играет в элите Мексиканской баскетбольной лиги. Об этом сообщила пресс-служба команды.



В этом клубе Айон снова будет работать с Серхио Вальдеолмильосом, который был его тренером в национальной сборной.



В сезоне-2019/2020 Айон принял участие в 26 матчах Евролиги в составе «Зенита», в которых набирал 12,5 очка, а также совершал 5,3 подбора и отдавал 2,2 передачи. До «Зенита» 35-летний Айон выступал за мадридский «Реал», а также за «Новый Орлеан» (2011/2012), «Орландо» (2012/2013), «Милуоки» (2013) и «Атланту» (2013/2014).

Ранее слухи связывали Айона с мадридским «Реалом», однако баскетболист принял решение покинуть Европу.