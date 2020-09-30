«Не знаю, это не передать». Левченко рассказала о своём задержании в Беларуси

Арестованная на 15 суток баскетболистка Елена Левченко перед оглашением решения суда по видеосвязи успела рассказать собравшимся про то, как её задерживали, и о том, что было дальше.



«Вы знаете, я недавно здесь ждала, так как перенесли суд на немного позже. Я вернулась назад в камеру, и я услышала девушек – я на первом этаже, они на втором, может быть, а может, и со мной были на этаже – пели «Купалинку» очень красиво. И потом пели «Грай».



Короче, такая атмосфера. Не знаю, это не передать. Даже здесь, казалось бы, в тюрьме у людей такой дух. Это невероятно, проживать, чувствовать это.



Я восхищаюсь этими людьми, какой сильный дух у белорусского народа. Их позитивом, этой несломленностью, я преклоняюсь перед ними. Я преклоняюсь перед белорусским народом, это даёт мне силы, это даёт, мне кажется, всем нам силы. Очень много эмоций.



Применяли ли физическую силу при задержании? Нет, нет. Ко мне подошли, когда я отъехала уже в аэропорт, меня туда сажал мой отец. Вообще, это всё так странно. Если вы уже меня задерживаете и вы видите пластиковые сумки… Наверное, они видели, как только я поставила на тележку, ко мне подошли два милиционера. Я повернула голову и всё поняла. Мне ничего нельзя было делать, и меня повезли в Ленинское РУВД», – цитирует Левченко телеграм-канал TUT.BY.

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.



Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.



Входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звёзды белорусского спорта — Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.