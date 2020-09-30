Джини Басс рассказала о беспорядке в «Лейкерс» во времена Мэджика Джонсона

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс рассказала о проблемах организации во время работы Мэджика Джонсона на посту президента по баскетбольным операциям.

«Было слишком много принимающих решение голосов, слишком много утечек, слишком много людей разговаривали и находились не на одной волне. И поэтому в межсезонье мы решили эти моменты. Приятно быть на одной волне. Это не означает, что группа людей просто соглашается ради согласия. Нам нравится обсуждать, спорить, просто работать. Люди, на которых полагаюсь и доверяю: Роб Пелинка возглавляет наш фронт-офис, Курт Рамбис — советник. Также есть Линда Рамбис, с которой я работала более 30 лет. Этим людям я доверяю и с учётом этого нанимаю тренерский штаб. Больше всего доверяю Робу и Курту Рамбису, Линде Рамбис и двум моим младшим братьям — Джесси и Джоуи. Джесси является руководителем службы скаутинга и проделал фантастическую работу по выявлению таких талантов, как Кайл Кузма, которого выбрали в конце первого раунда драфта. Джои руководит нашей командой G-Лиги „Саут Бей Лейкерс“, где раскрылся такой человек, как Алекс Карузо. Он был частью нашей команды G-Лиги и продолжает развивать свою игру. Сейчас Карузо стал важной частью успеха команды”, — приводит слова Басс The Athletic.

Джонсон занял руководящую должность в «Лейкерс» в феврале 2017 года, заменив Джима Басса. В межсезонье-2018 «Лейкерс» подписали Леброна Джеймса, но не смогли выйти в плей-офф НБА. 9 апреля 2019 года Джонсон ушел с должности, сославшись на желание вернуться к роли посла НБА в мире.