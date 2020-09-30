Римас Куртинайтис высказался о перешедших в «Химки» Микки, Монро, Макколлуме и Воронове

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделся мнением о пополнивших команду в межсезонье Джордане Микки, Греге Монро, Эррике Макколлуме и Евгении Воронове.

«Джордан Микки хорошо борется под щитом, это важно. Как правило, у Микки по итогам матчей достойное количество подборов, причем в самые ответственные моменты матчей, прилично действует в защите. Усиление игры на „втором этаже“ — как раз то, чего нам порой не хватало в прошлом турнире.



Грег Монро — приличный игрок передней линии, может действовать на позиции тяжелого форварда или центрового, рост — 211 сантиметров. И при этом у него большой баскетбольный интеллект, есть хватка и чутье на подборы. Давненько в Евролиге не было такого мощного „столба“. Отчасти по мощи Грег Монро — младший напоминает о серебряном призере чемпионата мира 2006 года в рядах сборной Греции уроженце Камеруна колоритном Софоклисе Скорцанитисе. Американец прошлый сезон провез за мюнхенскую „Баварию“, набирал более 13 очков за матч. Показатель серьезный. „Химки“ исповедуют гибкую тактику, в зависимости от особенностей соперника. Например, у мадридского „Реала“ есть 220-сантиметровый центровой Уолтер Таварес, выходец из Доминиканской Республики. Он успел доставить нам ряд проблем, с Монро в составе мы эти трудности должны минимизировать.



К сожалению, по ряду причин объективного характера, связанных в том числе и с нынешними пандемическими проблемами, Эррик Макколлум ещё не присоединился к общим тренировкам. Разыгрывающий защитник с отличной репутацией, может играть и на позиции второго номера как атакующий защитник с хорошо поставленным броском. Действует и в комбинационном стиле, у него по пять результативных передач за матч.



У Евгения Воронова физически тело 25-летнего крепкого парня. Энергичный боец на площадке, играет душой и сердцем. И я доволен, что мы подписали Воронова. У него мышление командное. Евгений сразу сказал: если кому-то в „Химках“ надо таскать рояль, я готов это делать. Мне импонирует такой подход», — приводит слова Куртинайтиса «Российская газета».