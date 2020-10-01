ЦСКА потерял двух ведущих игроков перед матчем с «Барселоной»

Центровой ЦСКА Никола Милутинов и разыгрывающий Янис Стрелниекс пропустят выедной матч первого тура регулярного чемпионата тура Евролиги с «Барселоной», сообщил «армейский клуб на своей странице в »Твиттере".
Милутинов не сыграет с «Барселоной» из-за болезни. Стрелниекс получил травму мышцы ноги на тренировке. Встреча состоится 1 октября на арене «Палау Блауграна» в столице Каталонии.
Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче. На игрока претендовала также испанская «Барселона». Центровой выступал за сборные своей страны по всем возрастам, завоевал серебро на юниорском чемпионате мира в 2013-м, а в прошлом году сыграл за Сербию на ЧМ в составе национальной команды.
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