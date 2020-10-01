Итудис — о матче с «Барселоной»: готовимся к сражению
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с каталонской «Барселоной».
«Нам необходимо реабилитироваться в плане качества игры. В нашем последнем матче Лиги ВТБ [против «Пармы»] мы здорово выглядели на протяжении примерно 32 минут. Но в последние шесть минут этого уже не было, а заключительные три минуты были просто ужасны. Так что необходима стабильность. «Барселона» – по-настоящему хорошая команда, они играют дома, они по-настоящему мотивированы, так что готовимся к сражению», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Матч состоится в Барселоне 1 октября 2020 года, начало в 22:00 мск. Встреча пройдет без зрителей.
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