Итудис — о матче с «Барселоной»: готовимся к сражению

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился мыслями о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с каталонской «Барселоной».



«Нам необходимо реабилитироваться в плане качества игры. В нашем последнем матче Лиги ВТБ [против «Пармы»] мы здорово выглядели на протяжении примерно 32 минут. Но в последние шесть минут этого уже не было, а заключительные три минуты были просто ужасны. Так что необходима стабильность. «Барселона» – по-настоящему хорошая команда, они играют дома, они по-настоящему мотивированы, так что готовимся к сражению», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.



Матч состоится в Барселоне 1 октября 2020 года, начало в 22:00 мск. Встреча пройдет без зрителей.