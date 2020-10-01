«Лейкерс» разгромили «Майами» в первом матче финала НБА

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась уверенной победой «Лейкерс» со счётом 116:98.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Энтони Дэвис, на счету которого 34 очка и 9 подборов. Второй результат — у Леброна Джеймса, записавшего на свой счёт дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов. Лучшая результативность у составе «Майами» — у Джимми Батлера: 23 очка и 2 подбора.

Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч между командами состоится 3 октября и начнётся в 4:00 мск.