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«Лейкерс» разгромили «Майами» в первом матче финала НБА

«Лейкерс» разгромили «Майами» в первом матче финала НБА
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась уверенной победой «Лейкерс» со счётом 116:98.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Энтони Дэвис, на счету которого 34 очка и 9 подборов. Второй результат — у Леброна Джеймса, записавшего на свой счёт дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов. Лучшая результативность у составе «Майами» — у Джимми Батлера: 23 очка и 2 подбора.

Таким образом, счёт в серии — 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч между командами состоится 3 октября и начнётся в 4:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал. 1-й матч
01 октября 2020, четверг. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 98
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Джеймс - 25, Колдуэлл-Поуп - 13, Грин - 11, Карузо - 10, Моррис - 8, Рондо - 7, Кузма - 3, Кук - 3, Ховард - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Макги, Смит, Уэйтерс, Хортон-Такер
Майами Хит: Батлер - 23, Нанн - 18, Хироу - 14, Краудер - 12, Адебайо - 8, Игуодала - 7, Горан Драгич - 6, Олиник - 4, Хилл - 4, Джонс - 2, Александер, Винсент, Леонард, Окпала, Робинсон, Сильва, Хаслем
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