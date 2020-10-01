Джимми Батлер рассказал о степени серьёзности травмы, полученной в первом матче финала НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер выразил уверенность, что полученная травма голеностопа в первом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» не помешает ему выйти на площадку в следующих играх серии.
«Немного больно. Я буду в порядке после медицинской помощи. Я должен быть готов к работе. Посмотрим, каково будет моё самочувствие завтра, но думаю, что со мной всё будет хорошо», — приводит слова Батлера Clutch Points.
«Майами» в первой игре финала из-за травм также потерял Горана Драгича и Бэма Адебайо.
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась уверенной победой «Лейкерс» со счётом 116:98. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч между командами состоится 3 октября и начнётся в 4:00 мск.
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