Леброн Джеймс совершил роскошную покупку на $ 36 млн, находясь в «пузыре» НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс закрыл сделку по покупке особняка в Беверли Хиллз стоимостью $ 36,8 млн, сообщает Clutch Points.
Особняк в средиземноморском стиле включает одни из самых больших подъездных ворот из существующих, а также библиотеку, бассейн, кинотеатр, несколько обеденных зон и гостевых домов, теннисный корт со смотровой площадкой и все остальные удобства и декоративные элементы.
Фото особняка доступно на сайте Hilton & Hyland.
Из нового имущества Джеймса площадью 2,5 акра открывается живописный вид на Лос-Анджелес. В особняке четыре спальни, семь ванных комнат и два гостевых дома, но Леброн снесёт их и построит новое жилое пространство.
В данный момент Джеймс находится в «пузыре» НБА в Орландо. «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» (116:98) в первом матче финальной серии.
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