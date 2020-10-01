Никола Миротич высказался о ЦСКА перед первым матчем сезона

Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич поделился мнением перед матчем первого тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА.

«Барселона» возвращается, чтобы сыграть в главном континентальном турнире и выграть самый важный титул сезона. ЦСКА — последний чемпион Евролиги. Мы очень хорошо знаем, против кого играем, мотивация максимальная. Это станет хорошей проверкой в начале сезона. «Барсе» придётся хорошо отыграть 40 минут, чтобы иметь шаны на победу. В прошлом сезоне ЦСКА крупно выиграл в Барселоне. Я думаю, что в тот день мы извлекли хороший урок, а затем на выезде в Москве одержали победу. Теперь мы можем обыграть ЦСКА дома… В этом году в ЦСКА пришли новые игроки, соперники хорошо усилились. Мы достаточно мотивированы и очень хотим сыграть против них», — цитирует Миротича Mundo Deportivo.