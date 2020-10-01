Представитель «Клипперс» введён в искусственную кому

Бывший игрок сборной Хорватии и консультант скаутского отдела «Лос-Анджелес Клипперс» Драго Пашалич введён в искусственную кому, сообщает Sportando. 36-летний Пашалич перенёс сердечный приступ во время пробежки.

«Клипперс» вылетели в плей-офф на стадии второго руанда в серии с «Денвер Наггетс» (3-4). Тренировочный лагерь команд НБА завершился 29 июля. Последние матчи прерванного из-за пандемии коронавируса регулярного чемпионата состоялись с 30 июля по 14 августа, а уже 17 августа стартовали игры плей-офф. Ожидалось, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября, но бойкот в НБА сдвинул сроки на три дня. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях прошли в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Финальная серия НБА стартовала 1 октября.