Игрок «Лейкерс»: у нас есть Леброн, но Дэвис – лучший игрок в мире

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Маркифф Моррис поставил одноклубника Энтони Дэвиса выше Леброна Джеймса.
В первом матче финала НБА Дэвис набрал 34 очка, а также сделал 9 подборов и 5 передач.
«Для Эй Ди это просто. Как я говорил сразу после прихода в команду, если вам интересно моё мнение. У нас есть Леброн, но я считаю, что Дэвис – лучший игрок в мире. Он отрабатывает на обоих концах площадки, он стабилен в каждом матче, он даёт всё, о чём вы его просите в каждом матче», – цитирует Морриса Eurohoops.
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась уверенной победой «Лейкерс» со счётом 116:98. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч между командами состоится 3 октября и начнётся в 4:00 мск.
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