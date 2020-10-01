Леброн превзошёл Джордана и Томпсона, на пару с Дэвисом покорив достижение Коби и Шака

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс реализовал 2 из 4 бросков из-за дуги в первом матче финала НБА с «Майами Хит». Теперь на его счету 87 точных трёхочковых в финальных сериях. Джеймс вышел на второе место в истории лиги, опередив атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя томпсона (86). Лидирует другой баскетболист «Уорриорз» Стефен Карри, в активе которого 121 точный трёхочковый бросок.

Кроме того, 35-летний Джеймс вышел на пятое место по количеству точных штрафных в финальных сериях НБА, обогнав легенду «Чикаго Буллс» Майкла Джордана. Топ-6 рекордсменов по этому показателю: Джерри Уэст – 455, Билл Расселл – 321, Мэджик Джонсон – 284, Элджин Бэйлор – 277, Леброн Джеймс – 259, Майкл Джордан – 258.

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис повторили достижение легенд «Лейкерс» Коби Брайанта и Шакила О’Нила. В первом матче серии финала с «Майами» Джеймс набрал 25 очков, Дэвис — 34. Леброн и Энтони стали первым дуэтом игроков «Лейкерс» со времён Брайанта и О’Нила, набравшим 25 и более очков в одном матче финальной серии. Во второй игре финала НБА 2004 года с «Детройт Пистонс» Брайант набрал 33 очка, а О'Нил — 29 очков.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась уверенной победой «Лейкерс» со счётом 116:98. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч между командами состоится 3 октября и начнётся в 4:00 мск.