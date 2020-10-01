Джимми Батлер назвал причину разгромного поражения «Майами» в первой игре финала НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал разгромное поражение своей команды в первом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Нам просто нужно быть жёстче. Нужно больше бороться. Не думаю, что мы достаточно проявили себя в этом. Кроме того, нам следует больше бросать. Так было весь год, когда мы начинали пропускать, то не делали того, что должны были делать на другом конце площадки. Нам стоит подумать над тем, как улучшить нашу защиту. И, конечно, уделить внимание подборам. А затем, надеюсь, мы начнём наносить точные броски», — приводит слова Батлера ASAP Sports.

«Лейкерс» одержали победу — 116:98. Лучшей результативностью в составе победителей отметился Энтони Дэвис, на счету которого 34 очка и 9 подборов. Второй результат — у Леброна Джеймса, записавшего на свой счёт дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов. Лучшая результативность у составе «Майами» — у Батлера: 23 очка и 2 подбора. Кендрик Нанн отметился 18 баллами в графе результативности.