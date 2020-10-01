Шарунас Ясикявичюс назвал трёх игроков, которые решают в ЦСКА

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился ожиданиями от стартового матча нового сезона Евролиги, в котором его команда 1 октября дома сыграет с московским ЦСКА.
«Мы долго ждали этого момента и очень взволнованы. Жаль, что такой матч проводится без зрителей, но надеемся, что они очень скоро вернутся на трибуны. Мы хорошо знаем, против кого будем играть, и наша мотивация максимальна. Для нас это хорошая проверка на старте сезона. Мы должны хорошо отыграть все 40 минут, если хотим победить.
В этом году у них появились новые баскетболисты, они хорошо укрепились. Мы очень мотивированны и с нетерпением ждём возможности сыграть с ними.
Чтобы победить, мы должны играть в хороший баскетбол. В ЦСКА всё в руках Клайберна, Джеймса и Шенгелии, они решают матчи. Но и остальные знают, что им нужно делать, и очень хорошо обучены», — цитирует Ясикявичюса Mundo Deportivo.
- 1 октября 2020
-
13:01
-
12:38
-
12:02
-
11:58
-
11:50
-
11:46
-
11:13
-
11:05
-
10:48
-
09:58
-
09:42
-
09:25
-
09:19
-
08:51
-
08:48
-
08:43
-
08:32
-
08:25
-
08:18
-
08:13
-
08:07
-
08:02
-
07:35
-
06:46
-
00:48
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:25
-
00:16
-
00:03
-
00:03
- 30 сентября 2020
-
23:51
-
23:45
-
23:39