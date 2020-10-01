Шарунас Ясикявичюс назвал трёх игроков, которые решают в ЦСКА

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился ожиданиями от стартового матча нового сезона Евролиги, в котором его команда 1 октября дома сыграет с московским ЦСКА.



«Мы долго ждали этого момента и очень взволнованы. Жаль, что такой матч проводится без зрителей, но надеемся, что они очень скоро вернутся на трибуны. Мы хорошо знаем, против кого будем играть, и наша мотивация максимальна. Для нас это хорошая проверка на старте сезона. Мы должны хорошо отыграть все 40 минут, если хотим победить.



В этом году у них появились новые баскетболисты, они хорошо укрепились. Мы очень мотивированны и с нетерпением ждём возможности сыграть с ними.

Чтобы победить, мы должны играть в хороший баскетбол. В ЦСКА всё в руках Клайберна, Джеймса и Шенгелии, они решают матчи. Но и остальные знают, что им нужно делать, и очень хорошо обучены», — цитирует Ясикявичюса Mundo Deportivo.