«Спасибо, мистер президент!» Леброн отреагировал на появление Барака Обамы на финале НБА

Бывший президент США Барак Обама стал одним из виртуальных зрителей первого матча финальной серии НБА. Он посмотрел игру «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит», а также оставил небольшое послание относительно предстоящих выборов в стране и прав темнокожих граждан.



На вириальной трибуне Обама оказался рядом с Шакилом О’Нилом, которого тепло поприветствовал. Появление экс-президента США не осталось незамеченным. Звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после игры поделился записью обращения Обамы и оставил небольшой комментарий.



«Мы видим вас, мистер президент. Спасибо!» — написал Леброн на своей странице в «Твиттере».

«Лейкерс» в первом матче финала НБА одержали победу — 116:98. Лучшей результативностью в составе команды из «Лос-Анджелеса» отметился Энтони Дэвис, на счету которого 34 очка и 9 подборов.