Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Енисей» сыграет следующий матч всемером из-за вспышки коронавируса

«Енисей» сыграет следующий матч всемером из-за вспышки коронавируса
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Енисей» проведёт домашний матч Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» всемером из-за вспышки коронавируса Covid-19. Помимо заболевших инфекцией не до конца восстановился после травмы Лейтон Хэммондс и скорее всего не сможет выйти на площадку.

На помощь основе в заявку на игру включены двое игроков молодежки Артём Шлегель и Иван Ващенко.

«Ассистент главного тренера Павел Викторович Дергачев заболел первым в середине сентября, у него диагностировали пневмонию. На сегодняшний день он себя уже хорошо чувствует и находится на стадии выздоровления и скоро приступит к работе.

Сергей Митусов заболел 24 сентября, болезнь протекает с симптомами, но он себя чувствует уже значительно лучше, температуры нет и самочувствие у него хорошее. Сейчас Сергей на карантине, как положено на 14 дней, после двух отрицательных тестов 9 октября он сможет приступить к тренировочному процессу.

Тест, который игроки сдавали позавчера показал ещё три положительных результата. Двое из них с симптомами. У Гудумака ночью после игры с «Химками» поднялась температура, у Якушина на следующий день после вечерней тренировки так же поднялась температура, кашель, потеря обоняния. На сегодняшний день их самочувствие улучшилось, заболевание развивается достаточно в легкой форме.

Кулагин является носителем, тест положительный, но симптомов заболевания пока нет. Во время игры Михаил подвернул голеностоп, пока он будет две недели на карантине, в покое повреждение боковых связок восстановится.

Все игроки находятся дома на самоизоляции, лечатся.

Сегодня утром у Керрона Джонсона поднялась температура и появился кашель, он пока отстранен от тренировок до результата теста и даже при отрицательном два-три дня будет лечиться до выздоровления. Сегодня он играть не будет.

Так как в команде уже пяты случай заболевания, было принято решение внепланово утром сдать тесты на короновирус и к вечеру уже будут результаты», — приводит слова врача мужской команды Игоря Черненко пресс-служба «Енисея».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020