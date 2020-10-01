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«Енисей» всемером проиграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» всемером проиграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Единой лиге ВТБ состоялся очередной матч регулярного чемпионата. «Енисей» в Красноярске принимал «Цмоки-Минск». Встреча закончилась победой гостей со счётом 86:81.

Уже по окончании первой четверти минчане вели с преимуществом в 10 очков. Во второй и третьей десятиминутках хозяева смогли сократить отставание, но на большее сил им не хватило.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Цмоки-Минск» Максим Салаш. Он набрал 26 очков. В составе «Енисея» лучшим был центровой Дастин Хог, завершивший встречу с 19 очками.

«Енисей» из-за вспышки коронавируса проводил матч всемером. Помимо заболевших не до конца восстановился после травмы Лейтон Хэммондс. Он не смог выйти на площадку.

Для «Енисея» это поражение стало уже вторым в новом сезоне в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 октября 2020, четверг. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
81 : 86
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Енисей: Хог - 19, Попов - 17, Бэттл - 16, Балашов - 13, Комиссаров - 10, Викторов - 4, Сонько - 2, Ващенко, Хэммондс, Шлегель
Цмоки-Минск: Салаш - 26, Клайберн - 16, Лейманис - 10, Лоури - 10, Тростинецкий - 9, Веремеенко - 8, Рогозенко - 4, Дуду - 3, Белянков, Пустогвар, Стабровский, Чаварс
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