«Енисей» всемером проиграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

В Единой лиге ВТБ состоялся очередной матч регулярного чемпионата. «Енисей» в Красноярске принимал «Цмоки-Минск». Встреча закончилась победой гостей со счётом 86:81.

Уже по окончании первой четверти минчане вели с преимуществом в 10 очков. Во второй и третьей десятиминутках хозяева смогли сократить отставание, но на большее сил им не хватило.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Цмоки-Минск» Максим Салаш. Он набрал 26 очков. В составе «Енисея» лучшим был центровой Дастин Хог, завершивший встречу с 19 очками.

«Енисей» из-за вспышки коронавируса проводил матч всемером. Помимо заболевших не до конца восстановился после травмы Лейтон Хэммондс. Он не смог выйти на площадку.

Для «Енисея» это поражение стало уже вторым в новом сезоне в Единой лиге ВТБ.