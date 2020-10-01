«Енисей» всемером проиграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

В Единой лиге ВТБ состоялся очередной матч регулярного чемпионата. «Енисей» в Красноярске принимал «Цмоки-Минск». Встреча закончилась победой гостей со счётом 86:81.
Уже по окончании первой четверти минчане вели с преимуществом в 10 очков. Во второй и третьей десятиминутках хозяева смогли сократить отставание, но на большее сил им не хватило.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Цмоки-Минск» Максим Салаш. Он набрал 26 очков. В составе «Енисея» лучшим был центровой Дастин Хог, завершивший встречу с 19 очками.
«Енисей» из-за вспышки коронавируса проводил матч всемером. Помимо заболевших не до конца восстановился после травмы Лейтон Хэммондс. Он не смог выйти на площадку.
Для «Енисея» это поражение стало уже вторым в новом сезоне в Единой лиге ВТБ.
- 1 октября 2020
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