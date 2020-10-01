Леброн отреагировал на то, что владельцы НБА жертвуют больше денег Трампу, чем Байдену

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на тот факт, что владельцы клубов НБА жертвуют представителям Республиканской партии США больше денег, чем демократам, кандидата в президенты от которых Джо Байдена он поддерживает на выборах.

«Я не собираюсь тратить на это свою энергию, это не удивительно. Моя мама всегда говорила мне контролировать то, что ты можешь контролировать. А я не могу это контролировать. Я могу контролировать только то, что делаю сам», — цитирует Джеймса USA Today.

С 1 января 2015 года владельцы клубов НБА пожертвовали более $ 28 млн на различные политические инициативы. 53,4% ($ 14,9 млн) этих денег получили республиканцы, 43,1% ($ 12 млн) были направлены демократам. С начала президентской кампании в 2019 году разрыв увеличился: 80,9% пожертвований ушли республиканцам, 18,4% — демократам. Пятеро владельцев Дэн Девос («Орландо Мэджик»), Джеймс Долан («Нью-Йорк Никс»), Тилман Фертитта («Хьюстон Рокетс»), Джулианна Холт («Сан-Антонио Спёрс») и Джим Басс («Лос-Анджелес Лейкерс») жертвовали деньги напрямую действующему президенту США республиканцу Дональду Трампу.