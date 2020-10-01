«Майами» обновил статус Драгича и Адебайо на вторую игру финала НБА

«Майами» на своей странице в «Твиттере» обновил статус разыгрывающего Горана Драгича и центрового Бама Адебайо на второй матч серии финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Участие обоих игроков находится под сомнением. У Драгича диагностирован разрыв плантарной фасции левой стопы. По начальным прогнозам, он должен был вылететь до конца сезона, но в итоге есть вероятность участия словенца в остальных матчах серии. У Адебайо диагностировано растяжение в области шеи. Кроме того, у центрового боли в спине.
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся первый матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась уверенной победой «Лейкерс» со счётом 116:98. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующая встреча команд состоится 3 октября. Начало — в 4:00 мск.
- 1 октября 2020
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