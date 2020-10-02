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Эргин Атаман — о поражении от «Зенита»: нормально для такой ужасной игры

Эргин Атаман — о поражении от «Зенита»: нормально для такой ужасной игры
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман признал закономерность поражения своей команды в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (69:73).

«Мы плохо играли в баскетбол на протяжении всего матча, хотя в третьей четверти вроде как нашли способ нормально управлять мячом. В этом игровом отрезке мы хорошо выбирали ситуации для броска. Однако в последней четверти мы сыграли ужасно и не смогли попасть в кольцо. Мы не смогли остановить Кевина Пангоса в защите. Мы показали ужасный баскетбол сегодня вечером. Поражение в результате такой игры — это нормально. Шейн Ларкин должен вернуться к тренировкам завтра, он еще не был готов играть. Я не знаю, когда именно он вернётся на площадку», — приводит слова Атамана Eurohoops.

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