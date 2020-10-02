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Владелец «Клипперс» взбесился после провала сезона, его отговоривали избавиться от всех

Владелец «Клипперс» взбесился после провала сезона, его отговоривали избавиться от всех
Баскетбол / НБА 0

Владедец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер был взбешён вылетом своей команды в серии второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс», сообщает Fadeaway World со ссылкой на инсайдера Райана Русилло.

По данным Русилло, Баллмер разозлился до такой степени, что его пришлось отговаривать от избавления от всех ключевых личностей клуба (включая звёздных игроков Кавая Леонарда, Пола Джорджа и всего тренерского штаба). В конечном счёте Баллмер решил ограничиться только увольнением главного тренера Дока Риверса.

Уверенное выступление форварда «Наггетс» Майкла Портера-младшего также спровоцировало гнев Баллмера, поскольку владелец недоумевал, почему сотрудники фронт-офиса не обращали внимания на этого игрока во время драфта НБА 2018 года.

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