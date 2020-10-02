Крис Пол назвал игрока, который больше других повлиял на рестарт сезона НБА

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол, который также является президентом NBPA, поблагодарил ветерана «Майами Хит» Андре Игуодалу за его усилия по организации рестарта сезона НБА.

Пол заявил, что это была не его заслуга, и предложил адресовать слова благодарности именно Игуодале, первому вице-президенту NBPA.

«Работа в исполкомах и на прочих подобных должностях не оплачивается. Поэтому я благодарю всех ребят из лиги, входящих в состав нашего комитета. Они проделали потрясающую работу. Но парень, без которого всё это не произошло бы, — это Андре Игуодала», — сказал защитник «Оклахомы».

Пол добавил, что он и Игуодала много общались для объединения всех игроков НБА. Вначале речь шла только о коронавирусе. Но затем произошло убийство Джорджа Флойда, которое вызвало беспорядки и протесты в США.

«Я и Андре были в исполнительном комитете в течение многих лет, и количество переговоров, которые мне и ему пришлось провести, зашкаливает. Надо управлять разными игроками, а это 450 человек. То, что хорошо для одного парня может не подходить другому. Приходится постоянно вести очень жёсткие и тяжёлые разговоры», — цитирует Пола Clutch Points.