Куртинайтис: мы хорошо тренируемся, хотя по-прежнему не имеем полную команду

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и центровой команды Джордан Микки поделились мнением перед матчем первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом».

«В данный момент все команды имеют проблемы. У нас эти проблемы возникли в первых матчах Единой лиги ВТБ, однако мы уже приспособились и готовимся к Евролиге. Хорошо знаем нашего соперника «Панатинаикос», но мы должны играть в свою игру. К матчу будем готовы. В плане эмоций мы получили положительный заряд в Красноярске, обыграв «Енисей». Дело даже не в победе, а в том, что неплохой была сама игра, с энергией, чего нам не хватало раньше. Мы хорошо тренируемся, хотя по-прежнему не имеем полную команду, поэтому те, кто сейчас в составе, должен отработать за травмированных», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».



«Исторически «Панатинаикос» всегда был хорошей командой, поэтому матч против них станет для нас вызовом. Мы должны быть готовы и сыграть в свою игру. Ключевым моментом считаю борьбу за подбор. В плане роста соперник нас немного превосходит, поэтому мы должны сделать особый упор на подборы и постараться ограничить их одним броском за владение. Нельзя давать им возможность для открытых бросков, это самое главное. Это первый матч Евролиги за прошедшие пять или шесть месяцев, и все будут воодушевлены», — заявил Микки.