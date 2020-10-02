Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Спортдиректор «Зенита» назвал клубы с лучшей трансферной кампанией и топ-3 переходов лета

Спортдиректор «Зенита» назвал клубы с лучшей трансферной кампанией и топ-3 переходов лета
Баскетбол / Евролига 0

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос поделился мнением относительно того, какие клубы Евролиги лучше остальных проявили себя на трансферном рынке в минувшее межсезонье.

«Самую мощную трансферную кампанию этим летом провели «Барселона» и ЦСКА. Топ-3 трансфера в европейском баскетболе в этом межсезонье? Номер один — это переход Ника Калатеса из «Панатинаикоса» в «Барселону». Потом бы я назвал подписание Николы Милутинова и Торнике Шенгелии в ЦСКА», — приводят слова Пападопулоса «Известия».

«Зенит» с победы стартовал в новом розыгрыше Евролиги. Накануне в первом матче регулярного чемпионата клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над турецким «Анадолу Эфес». Встреча закончилась со счётом 73:69. Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Кевин Пангос, набравший 23 очка.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020