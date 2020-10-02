Спортдиректор «Зенита» назвал клубы с лучшей трансферной кампанией и топ-3 переходов лета

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос поделился мнением относительно того, какие клубы Евролиги лучше остальных проявили себя на трансферном рынке в минувшее межсезонье.
«Самую мощную трансферную кампанию этим летом провели «Барселона» и ЦСКА. Топ-3 трансфера в европейском баскетболе в этом межсезонье? Номер один — это переход Ника Калатеса из «Панатинаикоса» в «Барселону». Потом бы я назвал подписание Николы Милутинова и Торнике Шенгелии в ЦСКА», — приводят слова Пападопулоса «Известия».
«Зенит» с победы стартовал в новом розыгрыше Евролиги. Накануне в первом матче регулярного чемпионата клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над турецким «Анадолу Эфес». Встреча закончилась со счётом 73:69. Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Кевин Пангос, набравший 23 очка.
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