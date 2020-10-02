Кармело Энтони объяснил, почему провалился в «Нью-Йорке», «Оклахоме» и «Хьюстоне»

Десятикратный участник Матча звёзд НБА форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони на подкасте атакующего защитника «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редика проанализировал неудачные отрезки карьеры в «Нью-Йорк Никс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер».

«После прихода в «Никс» Фил Джексон сказал: «Мы сделаем всё по-моему, я собираюсь привлечь правильных игроков для этой системы и мне не нужны игроки, которые не могут играть в треугольном нападении». Он собрал команду, которую хотел, но мы проваливались в решающий момент атаки. Треугольник работал, но баскетбол стал намного быстрее, современные игроки сверхатлетичны и нельзя медлить. Нельзя играть с двумя защитниками в линии, когда у вас в составе есть Деррик Роуз и Рэймонд Фелтон. Это не игра Деррика — он предназначен для быстрых прорывов. Когда вы так однообразно играете 48 минут, соперники подстраиваются. Если противник понимает систему, вы облажались. Вот что случилось. Кроме того, Фил не был тренером, это не могло дать ожидаемого результата.

Лично мне очень нравилось играть в «Оклахома-Сити Тандер» вместе с Расселом Уэстбруком и Полом Джорджем. Целью было выиграть титул. У нас не получилось, дела пошли хуже, чем мы думали. Собирались вернуться в следующем году и стать сильнее. Это было в новинку для всех. Это была команда Расса, но мы могли бы всё поставить на свои места. Но это не сработало. Дело сводилось к деньгам. Я знал, в чём проблема. Я бы хотел, чтобы всё сработало в «Тандер».

В «Хьюстоне» я чувствовал себя изгоем, но там были Крис Пол, Пи Джей Таккер, Джеймс Харден. Думал, мы можем найти решение. Думал, что я нужен этой команде. Но они не думали так же, как я. Они хотели, чтобы я был просто шутером в углу площадки, но у меня ничего не вышло. Я сказал им: «Дайте мне мяч». Мне нужно коснуться мяча. Я игрок, которому нужен ритм. Я не могу выйти со скамейки запасных и бросить три трёхочковых подряд. Я не могу этого делать. Сейчас у меня такое чувство, что я нашёл дом в «Портленде», — заявил Энтони.