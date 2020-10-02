Куртинайтис: в концовке принял ряд неверных решений, что не позволило одержать победу

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение подмосковной команды в первом туре регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Панатинаикосом».



«Матч получился тяжелым. Мы играли неплохо на протяжении 38 минут, однако в концовке приняли ряд неверных решений, что не позволило одержать победу. Мы проиграли, но в этом поражении я увидел много положительных моментов. В то же время мы были недостаточно хороши под своим щитом, позволив сопернику взять 19 подборов в нападении. Именно это стало ключом к победе «Панатинаикоса». Хороший матч провел Слава Зайцев. Он хорошо защищался, хотя были маленькие неполадки, как последний бросок в третьей четверти, где можно было сыграть лучше. Однако ошибаются все. В принципе, Слава сыграл здорово. «Панатинаикос» рисковал на нем, давали ему бить, когда он был свободным, и Слава этим пользовался. Это одна из его лучших игр, рад за него», — цитирует Куртинайтиса официальный сайт «Химок».