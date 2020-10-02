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«Майами» потерял двух лидеров на второй матч финала НБА

«Майами» потерял двух лидеров на второй матч финала НБА
Баскетбол / НБА 0

«Майами Хит» во втором матче финальной серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» придётся обходиться сразу без двух лидеров, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По данным источника, участие во втором матче не примут центровой Бэм Адебайо и разыгрывающий Горан Драгич.

Оба игрока получили повреждения. Адебайо не смог завершить первый матч финальной серии, получив травму левого плеча. После обследования у него выявили растяжение. При этом в «Майами» надеются, что Адебайо сможет восстановиться к третьему матчу.

Драгич получил разрыв плантарной фасции левой стопы. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Второй матч серии состоится 2 октября. Первый матч завершился убедительной победой «Лейкерс» со счётом 116:98.

«Лейкерс» разгромили «Майами» в первом матче финала НБА
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