«Майами» потерял двух лидеров на второй матч финала НБА
«Майами Хит» во втором матче финальной серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» придётся обходиться сразу без двух лидеров, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По данным источника, участие во втором матче не примут центровой Бэм Адебайо и разыгрывающий Горан Драгич.
Оба игрока получили повреждения. Адебайо не смог завершить первый матч финальной серии, получив травму левого плеча. После обследования у него выявили растяжение. При этом в «Майами» надеются, что Адебайо сможет восстановиться к третьему матчу.
Драгич получил разрыв плантарной фасции левой стопы. Сроки его восстановления пока неизвестны.
Второй матч серии состоится 2 октября. Первый матч завершился убедительной победой «Лейкерс» со счётом 116:98.
«Лейкерс» разгромили «Майами» в первом матче финала НБА
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