Энтони Дэвис повторил невероятный рекорд Кевина Дюранта и Майкла Джордана
Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 32 очка и 14 подборов во втором матче финала НБА с «Майами Хит» (124:114, 2-0).
Энтони стал пятым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать как минимум 30 очков в двух первых играх финала НБА за карьеру. Он присоединился к Кевину Дюранту (2012), Майклу Джордану (1991), Рику Бэрри (1967) и Халу Гриру (1967).
Дэвис стал пятым игроком в истории финалов НБА, набравшим не менее 30 очков, 10 подборов при 75% точности с игры в матче плей-офф, присоединившись к Шакилу О'Нилу, Кевину Макхейлу, Ларри Берду и Кариму Абдул-Джаббару.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Ло-Анджелес Лейкерс».
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