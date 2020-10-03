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Энтони Дэвис повторил невероятный рекорд Кевина Дюранта и Майкла Джордана

Энтони Дэвис повторил невероятный рекорд Кевина Дюранта и Майкла Джордана
Баскетбол / НБА 0

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 32 очка и 14 подборов во втором матче финала НБА с «Майами Хит» (124:114, 2-0).

Энтони стал пятым баскетболистом в истории лиги, которому удалось набрать как минимум 30 очков в двух первых играх финала НБА за карьеру. Он присоединился к Кевину Дюранту (2012), Майклу Джордану (1991), Рику Бэрри (1967) и Халу Гриру (1967).

Дэвис стал пятым игроком в истории финалов НБА, набравшим не менее 30 очков, 10 подборов при 75% точности с игры в матче плей-офф, присоединившись к Шакилу О'Нилу, Кевину Макхейлу, Ларри Берду и Кариму Абдул-Джаббару.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Ло-Анджелес Лейкерс».

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