Леброн Джеймс установил феноменальный рекорд века в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 33 очка, 9 подборов и 9 передач во втором матче финала НБА против «Майами Хит».
Леброн не совершил ни одной потери за игру, установив рекорд XXI века со своей статистической линией. Последним и единственным игроком в истории финалов НБА, набравшим не менее 20 очков и 9 передач без потерь, был Мэджик Джонсон (1987 год, 29 очков, 13 передач, 0 потерь).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 124:114. Таким образом, счёт в серии — 2-0 в пользу «Лейкерс». Команда из Калифорнии в последний раз становилась чемпионом НБА в 2010 году. Следующий матч между командами состоится 5 октября и стартует в 2:30 мск.
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