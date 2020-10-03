Леброн Джеймс установил феноменальный рекорд века в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 33 очка, 9 подборов и 9 передач во втором матче финала НБА против «Майами Хит».



Леброн не совершил ни одной потери за игру, установив рекорд XXI века со своей статистической линией. Последним и единственным игроком в истории финалов НБА, набравшим не менее 20 очков и 9 передач без потерь, был Мэджик Джонсон (1987 год, 29 очков, 13 передач, 0 потерь).

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На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 124:114. Таким образом, счёт в серии — 2-0 в пользу «Лейкерс». Команда из Калифорнии в последний раз становилась чемпионом НБА в 2010 году. Следующий матч между командами состоится 5 октября и стартует в 2:30 мск.