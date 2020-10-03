Уэйд отреагировал на слова Перкинса о том, что Дэвис лучший партнёр в карьере Леброна

Легенда НБА Дуэйн Уэйд отреагировал на слова другого экс-игрока лиги Кендрика Перкинса о том, что лучшим партнёром по команде в карьере лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса является Энтони Дэвис, даже несмотря на то что сам Уэйд тоже был одноклубником Леброна.

«Я согласен», — коротко ответил Уэйд на пост Перкинса в «Твиттере».

Уэйд и Джеймс вместе выступали в составе «Майами Хит» в 2012-2013 годах и дважды стали чемпионами НБА.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 124:114. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Лейкерс». Команда из Калифорнии в последний раз становилась чемпионом НБА в 2010 году. Следующий матч между командами состоится 5 октября и начнётся в 2:30 мск.