«Лейкерс» установили новый рекорд в истории НБА

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 124:114. Таким образом, счёт в серии — 2-0 в пользу «Лейкерс». Команда из Калифорнии в последний раз становилась чемпионом НБА в 2010 году. Следующий матч между командами состоится 5 октября и начнётся в 2:30 мск.

«Лейкерс» установили новый рекорд финальных серий плей-офф, совершив 47 попыток из-за трёхочковой дуги за игру. Баскетболисты клуба из Лос-Анджелеса реализовали 16 из 47 бросков с дальней дистанции.

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