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Главный тренер «Барселоны» заразился коронавирусом

Главный тренер «Барселоны» заразился коронавирусом
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и его первый помощник Дарюс Масколюнас заразались коронавирусом, сообщил клуб на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что Ясикявичюс и Масколюнас чувствуют себя хорошо, болезнь проходит бессимптомно. Оба тренера находятся в режиме самоизоляции.

«Барселона» начала сезон Евролиги, обыграв дома ЦСКА (76:66). Ясикявичюс руководил действиями команды в этом матче.

Со второй недели сентября Евролига требует, чтобы клубы еженедельно проходили тестирование на коронавирус. До «Барселоны» ни одна команда не заявляла о заражении сотрудников. Перед началом сезона коронавирус перенесли главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и форвард «Олимпиакоса» Костас Папаниколау.

Заражение коронавирусом игроков и тренеров не является причиной отмены матчей в Евролиге.

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